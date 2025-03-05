Порномодель рассказала о темной стороне популярности

Британская порномодель Элли Брук, также известная выступлениями на боксерском ринге, назвала агрессивные комментарии пользователей одной из главных проблем индустрии видео для взрослых. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Daily Star.

Брук заявила, что получает большое количество ненавистнических постов от британцев. По ее наблюдениям, пользователи из США намного терпимее к контенту для взрослых. «Когда мне предлагают совершить самоубийство, я просто думаю: "Ах, письмо от фаната". Я совершенно невосприимчива к этому. Но печально, что люди пишут такое. Они ненавидят что угодно, им нравится ненавидеть», — посетовала Брук.

При этом она считает, что проблема касается не только порномоделей, и подобные нападки — это общая тенденция, широко распространившаяся в интернете. По ее мнению, подобные агрессивные сообщения в основном пишут молодые люди, которые «злы на мир».

Модель утверждает, что никогда никого не оскорбляла в сети. «Я желаю им всего самого лучшего и надеюсь, что однажды они перерастут это», — сказала она.

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