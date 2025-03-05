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18:39, 5 марта 2025Путешествия

Потолок в гостиничном номере на Бали обрушился прямо на спящую туристку

New York Post: На Бали потолок гостиничного номера обрушился на туристку
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: New York Post

Потолок в гостиничном номере на острове Бали обрушился ночью прямо на спящую туристку. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел в отеле на пляже Пандава. 23-летняя Альма Лагерстедт из Швеции была разбужена необычным треском. Вскоре после этого потолок рухнул и завалил обломками все пространство комнаты. Шокированная иностранка не знала, что делать в такой ситуации, и незамедлительно переселилась к подруге в дом.

Администрация гостиницы вернула ей деньги за оставшиеся дни проживания, однако о компенсации речи не было.

Ранее мужчина пробил головой потолок самолета авиакомпании Air Europa во время сильной турбулентности и попал на видео. Все произошло на борту летевшего из Испании в Уругвай Boeing 787 Dreamliner.

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