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06:01, 5 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказана судьба ВСУ без помощи от США

Полковник Матвийчук: ВСУ смогут продолжать боевые действия два-три месяца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже в ближайшее время начнут испытывать серьезный дефицит снарядов и ракет для систем противовоздушной обороны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. ВСУ, по его оценке, смогут продолжать боевые действия еще два-три месяца.

«США сегодня прекратили поставку техники и вооружений для ВСУ, но надо понимать, что это сделано не из миролюбивых соображений, а с тем, чтобы надавить на руководство Украины, — сказал полковник. — Вашингтон хочет, чтобы Киев передал Штатам ряд активов и заявил о своих устремлениях к миру».

Остановка помощи США, как считает Матвийчук, станет критичной для Украины. По его мнению, продолжать боевые действия страна сможет еще два-три месяца, после чего это станет практически невозможным.

«Украина сегодня практически ничего не производит, а то, что передает Европа, покрывает только порядка 50 процентов потребности в технике и вооружениях. В первую очередь ВСУ столкнутся с дефицитом боеприпасов, снарядов, ракет для систем ПВО, — считает военный. — Например, на южно-донецком направлении ВСУ расходуют порядка 15-17 тысяч снарядов в сутки, и поставки шли ежедневно, день за днем. Но даже так их не хватало. С остановкой поставок артиллерия перейдет в режим экономии».

Ранее в CNN со ссылкой на американского чиновника заявили, что первые проблемы у ВСУ могут начаться уже через несколько недель после остановки помощи США. Он предрек слом линии фронта ВСУ и вынужденное решение Киева пойти на мирное урегулирование.

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