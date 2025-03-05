Пригрозивший Трампу клюкой конгрессмен не унялся

Пригрозивший Трампу клюкой конгрессмен Грин призвал объявить ему импичмент

Конгресс США должен объявить президенту страны Дональду Трампу импичмент после его обращения в ночь на 5 марта. Об этом заявил журналистам член Палаты представителей Конгресса от Демократической партии Эл Грин, передает C-SPAN.

«Я работаю над обвинениями для импичмента. Этот президент не соответствует должности и не должен находиться на посту», — призвал конгрессмен. Он также указал на 34 обвинения в уголовных преступлениях в адрес американского лидера.

Пригрозивший Трампу клюкой в ходе его выступления в зале заседаний Конгресса Грин продолжил критиковать президента в коридоре. После принудительного вывода из зала политик не унялся и обвинил Трампа в отсутствии прав для сокращения программы медицинского страхования Medicaid. Конгрессмен подтвердил, что его выкрики в адрес президента были связаны с необходимостью сохранить программу.

В ночь на 5 марта Грина выгнали из зала из-за попытки сорвать выступление Трампа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу.