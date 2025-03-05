Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 5 марта 2025Мир

Пригрозивший Трампу клюкой конгрессмен не унялся

Пригрозивший Трампу клюкой конгрессмен Грин призвал объявить ему импичмент
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конгресс США должен объявить президенту страны Дональду Трампу импичмент после его обращения в ночь на 5 марта. Об этом заявил журналистам член Палаты представителей Конгресса от Демократической партии Эл Грин, передает C-SPAN.

«Я работаю над обвинениями для импичмента. Этот президент не соответствует должности и не должен находиться на посту», — призвал конгрессмен. Он также указал на 34 обвинения в уголовных преступлениях в адрес американского лидера.

Пригрозивший Трампу клюкой в ходе его выступления в зале заседаний Конгресса Грин продолжил критиковать президента в коридоре. После принудительного вывода из зала политик не унялся и обвинил Трампа в отсутствии прав для сокращения программы медицинского страхования Medicaid. Конгрессмен подтвердил, что его выкрики в адрес президента были связаны с необходимостью сохранить программу.

В ночь на 5 марта Грина выгнали из зала из-за попытки сорвать выступление Трампа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не потерпит присутствия сил НАТО на Украине». В ударе «Искандером» по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу

      Сарик Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского

      Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова на афтепати «Оскара»

      В США запустят спутник для наблюдений со сверхнизкой орбиты

      В ЦРУ подтвердили приостановку передачи разведданных Украине

      Врач предостерегла россиян от поисков своих симптомов в интернете

      В США высказались о будущем ДНР и ЛНР

      Известная американская певица запустила радиостанцию

      В МИД рассказали о развязках по итогам встреч России и США

      Трамп побил рекорд Клинтона в ходе выступления в Конгрессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше