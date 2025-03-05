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14:02, 5 марта 2025Силовые структуры

Путин призвал защищать бизнес от преступных схем и обеспечивать экономическую безопасность

Путин: Необходимо защищать бизнес от преступных схем
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, передает РИА Новости.

Путин отметил необходимость обеспечивать экономическую безопасность. «Масштабные долгосрочные планы развития России требуют надежного обеспечения экономической безопасности», — заявил он. Следовательно, нужна регулярная работа по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала и схем отмывания преступных доходов.

Ранее на заседании Путин поручил полицейским оградить молодых людей от втягивания в противоправные деяния, связанные с наркотрафиком, киберпреступностью и призвал оперативно и жестко реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма в стране.

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