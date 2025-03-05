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08:39, 5 марта 2025Мир

Раскрыто количество упоминаний Путина в речи Трампа

Трамп лишь один раз упомянул Путина в речи перед Конгрессом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Reuters

Президент США Дональд Трамп лишь один раз упомянул российского коллегу Владимира Путина в ходе речи перед двумя палатами Конгресса. Это следует из трансляции выступления американского лидера, которую вело агентство Associated Press.

Путин был упомянут в контексте проблем, с которыми столкнулись США при президентстве бывшего американского лидера Джо Байдена. В частности, речь шла о нелегальной миграции.

«Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: "вау, может, это мой шанс". Вот как плохо было», — отметил Трамп.

При этом предшественник нового президента США был упомянут 16 раз в ходе выступления. Трамп назвал Байдена «худшим президентом» и обвинил его в росте цен на яйца.

Ранее американского конгрессмена от Демократической партии Эла Грина выгнали из зала за попытку сорвать выступление Трампа.

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