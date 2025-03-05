Россиянам дали советы по правильному питанию в пост

Врач Тананакина: Во время поста нужно найти альтернативный источник белка

Во время поста важно следить за сбалансированностью питания, чтобы избежать недостатка важных нутриентов. Советы по правильному приему пищи во время популярной духовной практики дала врач-эндокринолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, передает «Газета.Ru».

В первую очередь Тананакина порекомендовала проконсультироваться с врачом и составить план питания в пост с поправкой на индивидуальное здоровье. Она отметила, что некоторым категориям граждан пост противопоказан. Кроме того, во время этой духовной практики важно сосредоточиться на качестве пищи и поддержании физической активности, чтобы не допустить проблем с мышцами.

При отказе от животных продуктов врач посоветовала найти альтернативные источники белка. Это могут быть бобовые, орехи или крупы. Однако стоит помнить, что растительный белок менее полноценен, поэтому необходимо комбинировать его с другими продуктами. Помимо этого, нужно пить достаточное количество воды и соблюдать периодичность питания.

«Важно питаться регулярно, лучше пять-шесть раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень энергии и избежать чувства голода», — объяснила Тананакина. Она добавила, что необходимо делать рацион разнообразным и включать в него не только белок, но и клетчатку. Для перекусов подойдут фрукты, йогурт или орехи, которые помогут поддержать уровень сахара. Жирную и жареную пищу лучше избегать.

Кроме того, важно правильно выйти из поста. Резкий переход от одного вида питания к другому может негативно сказаться на пищеварительной системе. Чтобы избежать проблем, возвращение к привычному рациону должно происходить постепенно.

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