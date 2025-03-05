Среда обитания
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14:13, 5 марта 2025Среда обитания

Россиянам дали советы по правильному питанию в пост

Врач Тананакина: Во время поста нужно найти альтернативный источник белка
Александра Качан (Редактор)

Фото: Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Во время поста важно следить за сбалансированностью питания, чтобы избежать недостатка важных нутриентов. Советы по правильному приему пищи во время популярной духовной практики дала врач-эндокринолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, передает «Газета.Ru».

В первую очередь Тананакина порекомендовала проконсультироваться с врачом и составить план питания в пост с поправкой на индивидуальное здоровье. Она отметила, что некоторым категориям граждан пост противопоказан. Кроме того, во время этой духовной практики важно сосредоточиться на качестве пищи и поддержании физической активности, чтобы не допустить проблем с мышцами.

При отказе от животных продуктов врач посоветовала найти альтернативные источники белка. Это могут быть бобовые, орехи или крупы. Однако стоит помнить, что растительный белок менее полноценен, поэтому необходимо комбинировать его с другими продуктами. Помимо этого, нужно пить достаточное количество воды и соблюдать периодичность питания.

«Важно питаться регулярно, лучше пять-шесть раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень энергии и избежать чувства голода», — объяснила Тананакина. Она добавила, что необходимо делать рацион разнообразным и включать в него не только белок, но и клетчатку. Для перекусов подойдут фрукты, йогурт или орехи, которые помогут поддержать уровень сахара. Жирную и жареную пищу лучше избегать.

Кроме того, важно правильно выйти из поста. Резкий переход от одного вида питания к другому может негативно сказаться на пищеварительной системе. Чтобы избежать проблем, возвращение к привычному рациону должно происходить постепенно.

Ранее ученые рассказали, чем полезен картофель. По словам заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза в Университете РОСБИОТЕХ Дмитрия Куликова, в этом овоще содержится до 30 процентов суточной нормы витамина C.

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