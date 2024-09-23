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10:38, 23 сентября 2024Среда обитания

Ученый назвал пользу картофеля

Ученый Куликов: в картофеле содержится 30 процентов суточной нормы витамина С

Фото: Ulrich Niehoff / ImageBroker.com / Globallookpress.com

В небольшой порции картофеля содержится до 30 процентов суточной нормы витамина C. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

Также корнеплод содержит витамины группы B, витамин К, необходимый для синтеза белка и усвоения кальция, железо и ценный для сердца калий. Кроме того, картофель богат нуклеиновыми и аминокислотами, природными сахарами.

При употреблении этого продукта повышается работоспособность и выносливость. Содержащиеся в нем витамины А, В и С положительно влияют на выработку коллагена и в конечном итоге замедляют процесс старения. Витамин Е помогает доставлять кислород к подкожным тканям. Ученый также заметил, что маски, компрессы или растирания картофельным соком положительно сказываются на состоянии кожи.

Свежий картофельный сок обладает мочегонным, ранозаживляющим и антиангинным действием, а также способствует выводу из организма ядов. Он оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, печени, эндокринной системы, снижает кровяное давление, устраняет отечность, ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Чтобы сохранить полезные свойства картофеля, важно приготовить его правильно. Больше всего полезных свойств сохраняется при тушении, указал ученый.

Ранее врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, что регулярное употребление сладкой, жирной, жареной и соленой еды ускоряет старение. Наибольшую опасность представляет переработанное мясо: колбасы, пельмени, сосиски и иные полуфабрикаты, а также фастфуд, снеки, перекусы, сладкие напитки и сладкое в целом и промышленная выпечка.

Мария Черкасова
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