Российский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблемы с шасси

Самолет Red Wings вернулся в аэропорт Жуковский из-за открывшейся створки шасси

Самолет российской авиакомпании Red Wings прервал полет из-за проблемы шасси. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 5 марта с лайнером, который летел из Жуковского в Грозный. Через 45 минут полета, над Пензенской областью, экипаж доложил о предположительном открытии передней створки шасси и запросил снижение.

Через 15 минут по рекомендации центра управления полетами пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Сигналы бедствия или срочности они не объявляли. Через полтора часа самолет благополучно приземлился в Жуковском.

Ранее аналогичная нештатная ситуация произошла на борту лайнера этой же авиакомпании, летевшего из Москвы в Тель-Авив. Командир воздушного судна принял решение вернуться в российскую столицу.

