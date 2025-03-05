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13:25, 5 марта 2025Из жизни

Шоколадный вор разорил 10 магазинов по всей стране на 562 тысячи рублей

В Великобритании юноша украл шоколад из 10 магазинов на сумму 562 тысячи рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Globallookpress.com

В Великобритании поймали юношу, обокравшего 10 кондитерских магазинов. Об этом сообщает The Telegraph.

20-летний Ионит Рова воровал шоколад с августа 2024 года по январь 2025 года. Он ездил по всей стране и выносил из магазинов товары на сотни фунтов стерлингов. До того как Рову поймали, он украл столько шоколада, что разорил продавцов на сумму пять тысяч фунтов стерлингов (562 тысячи рублей).

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В суде шоколадный вор признался во всех кражах. Его приговорили к тюремному заключению на срок 2,5 месяца.

Ранее сообщалось, что в штате Оклахома, США, самка опоссума, почти целиком съевшая шоколадный торт, стала звездой интернета. В честь нее даже стали выпускать футболки с надписью «Разыскивается тортовый бандит».

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