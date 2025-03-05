Рогов: Офис Зеленского во главе с Ермаком готовит план раздора для США, РФ и КНР

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал разрабатывать так называемый «план раздора», цель которого — вбить клин между Россией, США и Китаем. Ответственным за его подготовку выступает глава офиса Зеленского Андрей Ермак, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора", целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем», — уточнил Рогов.

По его словам, киевские власти сегодня походят на «загнанную в угол стаю нацистских крыс», которые стремятся перед уходом искусать всех, кто оказался поблизости.

«В офисе Зеленского уже начали искать контактов с Китаем, всячески показывая готовность выполнять желание и волю Пекина», — продолжил собеседник агентства. Он считает, что эти попытки Киева интриговать выглядят смешно. Он также напомнил, что доверие Пекина будет завоевать не так просто после того, как китайских инвесторов «кинули» на несколько миллиардов долларов с заводом «Мотор Сич».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер обратил внимание, что Украина и страны Европы ничего не смогут противопоставить успехам России на поле боя без поддержки Соединенных Штатов. Он призвал Зеленского трезво оценить ситуацию и согласиться на мирные инициативы.