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02:12, 5 марта 2025Мир

На Западе заявили о беспомощности Украины на поле боя без поддержки США

Профессор Миршаймер: Украина и ЕС ничего не смогут противопоставить успехам РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украина и страны Европы ничего не смогут противопоставить успехам России на поле боя без поддержки Соединенных Штатов. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Эксперт также призвал украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

«США, восточные европейцы, западные европейцы и Украина — все эти четыре актора вместе — не смогли победить Россию на поле боя, и Россия побеждает всех четырех», — отметил Миршаймер.

Европейцы и украинцы в итоге не смогут противостоять российским силам на поле боя. Эксперт также призвал Зеленского трезво оценить ситуацию и согласиться на те мирные инициативы, которые предлагает Трамп.

Ранее кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что приостановка американской военной помощи Киеву является частью плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

До этого Fox News со ссылкой на Белый дом сообщил, что Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине. Поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

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