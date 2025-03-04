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23:13, 4 марта 2025Мир

В США посчитали приостановку военной помощи Украине частью плана Трампа

Колби: Приостановка военной помощи Украине — часть плана Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Melina Mara / Reuters

Приостановка американской военной помощи Украине является частью плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом заявил кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби во время выступления на заседании комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

«Думаю, нужно понимать, что у президента есть план по прекращению нами этой войны и жизнеспособная модель, предусматривающая безопасность и суверенитет Украины и большую защищенность Европы», — посчитал Колби.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.

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