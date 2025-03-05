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10:54, 5 марта 2025Бывший СССР

Танк Leopard с десантом ВСУ уничтожен на юге ДНР

ТАСС: Leopard с десантом ВСУ уничтожен на юге ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Немецкий танк Leopard вместе с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен близ населенного пункта Бурлацкое на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«В районе Бурлацкого наши операторы дронов при поддержке артиллерии уничтожили вражеский Leopard вместе с десантом», — рассказал источник в силовых структурах.

Отмечается, что техника была уничтожена при попытке контратаковать позиции Вооруженных сил России в населенном пункте.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли почти две трети танков Abrams, переданных Соединенными Штатами. В частности, 19 танков из предоставленной США партии оказались подбиты или захвачены.

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