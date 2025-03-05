У Бурунова обнаружили многомиллионный долг перед налоговой

Shot: Актер Сергей Бурунов задолжал налоговой более 10 миллионов рублей

Российский артист, пародист и телеведущий Сергей Бурунов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, на данный момент сумма задолженности артиста составляет 10 миллионов 824 тысячи рублей. «Сейчас на актера оформлено только ИП, через которое он получает гонорары за съемки в фильмах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что налоговая предупредила Бурунова о риске блокировки счетов. Также, пишет канал, артиста могут не выпустить за границу, если он не погасит долг.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Надежда Кадышева задолжала ФНС 666 тысяч рублей.