В Госдуме рассказали о демонизации импортных детских игрушек

Депутат Госдумы Лантратова рассказала о демонизации импортных детских игрушек

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала о демонизации детских импортных игрушек. Слова депутата приводит Life.ru.

«Происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть. (...) У нас продается огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растет ребенок», — пояснила она.

Парламентарий напомнила о зарубежной игрушке Хагги Вагги, которая похожа на персонажа из фильма ужасов. По словам депутата, ей жаловались родители, которые замечали отклонения в поведении людей после появления подобной игрушки у ребенка.

Еще в 2023 году первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила о подготовке законопроекта, который должен ввести процедуру социальной и психологической оценки детских игрушек, в рамках которой их также планируется проверять на духовность и нравственность.