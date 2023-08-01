В Госдуме захотели проверить детские игрушки на духовность и нравственность

Депутат ГД Буцкая заявила о подготовке проекта о проверке игрушек на духовность

В России захотели ввести процедуру социальной и психологической оценки детских игрушек, в рамках которой их также планируется проверять на духовность и нравственность. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме, заявила первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью «Известиям».

Как пишет издание, авторы инициативы собираются унифицировать процедуру проверки игрушек и игр, в том числе, определив «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны». По словам Буцкой, законопроект внесут в нижнюю палату парламента уже в ближайшее время.