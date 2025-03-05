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12:05, 5 марта 2025Мир

В Китае увидели новые тенденции в урегулировании на Украине

Линь Цзянь: Китай видит новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай видит новые тенденции в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китайская сторона отметила новые изменения в политическом урегулировании украинского кризиса», — отметил дипломат.

Линь Цзянь подчеркнул, что КНР настаивает на выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином четырех условиях проведения мирных переговоров. В них входят уважение международного права, полноправное участие обеих сторон в диалоге и отказ от менталитета холодной войны.

Ранее Линь Цзянь заявил, что попытки США вбить клин в российско-китайские отношения абсолютно безуспешны, поскольку они не подвергаются внешнему воздействию. Он подчеркнул, что стратегия развития отношений Москвы и Пекина обладает внутренней динамикой, которая не подвергается влиянию третьих стран.

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