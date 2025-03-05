В Китае увидели новые тенденции в урегулировании на Украине

Линь Цзянь: Китай видит новые тенденции в урегулировании конфликта на Украине

Китай видит новые тенденции в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китайская сторона отметила новые изменения в политическом урегулировании украинского кризиса», — отметил дипломат.

Линь Цзянь подчеркнул, что КНР настаивает на выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином четырех условиях проведения мирных переговоров. В них входят уважение международного права, полноправное участие обеих сторон в диалоге и отказ от менталитета холодной войны.

Ранее Линь Цзянь заявил, что попытки США вбить клин в российско-китайские отношения абсолютно безуспешны, поскольку они не подвергаются внешнему воздействию. Он подчеркнул, что стратегия развития отношений Москвы и Пекина обладает внутренней динамикой, которая не подвергается влиянию третьих стран.