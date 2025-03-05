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14:11, 5 марта 2025Экономика

Власти уточнили проект об использовании геоданных находящихся за рубежом клиентов банков

По геоданным не будут автоматически определять налоговое резидентство россиян
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Данные геолокации не будут использоваться для автоматического определения налогового резидентства россиян — согласно доработанному властями проекту постановления правительства РФ, они станут основанием для того, чтобы запросить обновление информации у находящегося долгое время за границей клиента банка. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ. Ведомство уточнило, что документ там доработали вместе с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС.

Предполагается, что запрашивать дополнительные данные организации финансового рынка будут, если клиент в течение не менее чем полугода использует электронные сервисы банков в более 50 процентов случаев.

«Использование клиентом каналов дистанционного обслуживания финансовых организаций преимущественно с территории иностранных государств может свидетельствовать об изменении статуса его налогового резидентства», — напомнили в российском министерстве. Отмечается, что указанные изменения позволят предоставлять налоговикам «более полную и достоверную информацию».

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