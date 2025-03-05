Власти уточнили проект об использовании геоданных находящихся за рубежом клиентов банков

По геоданным не будут автоматически определять налоговое резидентство россиян

Данные геолокации не будут использоваться для автоматического определения налогового резидентства россиян — согласно доработанному властями проекту постановления правительства РФ, они станут основанием для того, чтобы запросить обновление информации у находящегося долгое время за границей клиента банка. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ. Ведомство уточнило, что документ там доработали вместе с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС.

Предполагается, что запрашивать дополнительные данные организации финансового рынка будут, если клиент в течение не менее чем полугода использует электронные сервисы банков в более 50 процентов случаев.

«Использование клиентом каналов дистанционного обслуживания финансовых организаций преимущественно с территории иностранных государств может свидетельствовать об изменении статуса его налогового резидентства», — напомнили в российском министерстве. Отмечается, что указанные изменения позволят предоставлять налоговикам «более полную и достоверную информацию».