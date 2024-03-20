Банки обяжут следить за россиянами за рубежом

«Интерфакс»: за налоговым резидентством россиян начнут следить через геолокацию

Минфин РФ подготовил проект постановления, обязывающего банки и другие финорганизации запрашивать у клиентов информацию для определения их налогового резидентства, сообщает «Интерфакс».

По данным источников агентства, такие вопросы россиянам начнут задавать, если при помощи слежки через геолокацию будет установлен факт пользования сервисами (мобильное приложения банка, личный кабинет) из-за рубежа в течение не менее чем полугода.

Действующая редакция документа, в который планируется внести поправки, предполагает право финорганизации в случае отказа клиента поделиться соответствующей информацией или предоставления ее в заведомо неверном виде отказаться от заключения нового договора или прекратить предоставление услуг по уже действующему. Отмечается, что изменения предложены для «обеспечения своевременного получения ФНС России».

Летом 2023 года власти ввели единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для сотрудников российских организаций, работающих из-за границы. Документ определяет порядок налогообложения доходов фрилансеров и удаленных сотрудников по ставке в 13 или 15 процентов, в зависимости от размера заработка. До этого в Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДФЛ для удаленщиков до 30 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год), но позже от идеи отказались.