Женщина встревожилась из-за безопасности любимого секс-фетиша и обратилась за помощью

К коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина слегка за 30 лет, встревоженная из-за безопасности любимого секс-фетиша. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Автор письма рассказала, что недавно в разговоре призналась подруге-врачу, что у них с партнером появился новый любимый фетиш в постели. «Несколько недель назад муж слегка шлепнул меня по лицу во время секса. Сначала я была шокирована и немного опешила, но потом поняла, что меня это заводит. С тех пор я поощряла его делать это каждый раз, когда мы были близки (а это происходит почти каждую ночь)», — призналась она.

По словам женщины, ее подруга была в ужасе и заявила, что даже легкие пощечины и шлепки могут быть опасны, поскольку могут стать «воротами к серьезному физическому и эмоциональному насилию в отношениях». С тех пор автор письма не может перестать думать об этом.

В ответ Грин выразила недоумение из-за желания женщин обсуждать с подругами подробности интимной жизни. Она подчеркнула, что все, происходящее в спальне, касается только двоих людей. «Возможно, подобное откровение легко воспринять как игривую забаву, я склонна рассматривать его как предательство. Как вы уже поняли, предательство не приносит ничего хорошего», — заявила коуч, добавив, что женщине вряд ли понравилось бы, если бы ее муж обсуждал их сексуальную жизнь с друзьями.

Грин посоветовала автору письма перестать беспокоиться о реакции подруги на рассказ о фетише, поскольку ее профессия не придает большого веса ее аргументам. По мнению коуча, чем бы женщина не занималась с мужем в спальне, пока они оба согласны и получают от этого одинаковое удовольствие, в этом нет никакой проблемы. «Легкая пощечина не ведет к физическому или эмоциональному насилию, если вы оба согласны на нее», — подчеркнула коуч.

Ранее к Грин обратилась девушка, напуганная предложением парня принять участие в опасной секс-игре. Автор письма призналась, что в разгар интимной близости мужчина спросил у нее разрешения слегка ее придушить.