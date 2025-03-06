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17:02, 6 марта 2025Экономика

В «АвтоВАЗе» не смогли назвать долю отечественных деталей в бренде SKM

«АвтоВАЗ» отказался отвечать на вопрос о российских деталях в новом бренде SKM
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба АвтоВаз / РИА Новости

Говорить о количестве российских деталей в представленном в четверг, 6 марта, бренде SKM пока рано. Об этом на просьбу прокомментировать сходство автомобиля «АвтоВАЗа» с китайским SRM Jinhaishi образца 2021 года изданию «Подъем» рассказал глава пресс-центра производителя Сергей Ильинский.

По его словам, компания настроена на локализацию любого другого своего проекта, но, перед тем как говорить о ее степени, надо дождаться начала производства. После этого, как сказал Ильинский, можно будет прояснить детальные вопросы.

Также глава пресс-центра отказался говорить о ценовой политике нового бренда, хотя и уточнил, что компания попытается остаться в рамках, описанных в пресс-релизе, — стать «связующим звеном между Largus и более крупными автомобилями другого самого известного в России коммерческого бренда» (скорее всего, имеется в виду «ГАЗель»).

На фотографиях SRM Jinhaishi отличается от SKM только одной буквой в шильдике. Китайский автомобиль создан на базе производившейся в 2015-2018 годах Jinbei Haise X30L китайской компании Brilliance Auto, а та ориентировалась на японские мини-фургоны, выпускавшиеся в 1990-х годах.

Годом ранее «АвтоВАЗ» отказался от планов по выпуску автомобиля X-Cross 5, который представлял собой перелицованный FAW Bestune T77 (машины отличаются лишь шильдиками). На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге успели выпустить только 170 машин — 50 кроссоверов продали в Москве, еще 120 транспортировали в Тольятти.

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