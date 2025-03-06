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13:04, 6 марта 2025Культура

Актер Миронов отреагировал на сообщения о госпитализации

Актер Евгений Миронов заявил, что удивлен сообщениям о проблемах со здоровьем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Актер Евгений Миронов отреагировал на сообщения о своей госпитализации. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам артиста, он «очень удивлен» появившейся в СМИ информации о его проблемах со здоровьем. Он рассказал, что недавно проходил медицинское обследование, которое показало, что у него все в порядке.

«Вчера играл спектакль "Кто боится Вирджинии Вулф?", готовлюсь к репетициям новой постановки с Валерием Фокиным, работаю над сценарием очередного кинопроекта», — сказал артист, подчеркнув, что «чувствует себя прекрасно».

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Евгения Миронова доставили в больницу Москвы из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что артист обратился за медицинской помощью с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук.

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