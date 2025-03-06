Актера Миронова госпитализировали в Москве

Shot: Актера Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Актера Евгения Миронова доставили в больницу Москвы из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что артист обратился за медицинской помощью с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. При обследовании у 58-летнего Миронова зафиксировали сбои в работе сердца, которые объяснили проблемами с артериальным давлением. Актера экстренно госпитализировали.

Миронов сообщил, что на фоне эмоционального и физического напряжения около года он принимает успокоительные и снотворное. После курса лечения Миронову выписали антидепрессанты, а также рекомендовали исключить нагрузки.

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