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18:25, 6 марта 2025Бывший СССР

Глава Минобороны Украины заявил о работе над альтернативными разведданными

Глава Минобороны Украины Умеров: Киев работает над альтернативными разведданными
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украина работает над получением альтернативных источников разведывательных данных. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров, передает РИА Новости.

«Что касается разведданных, мы еще не получили детальной информации о том, как они будут ограничены, но мы уже работаем над альтернативами. (...) Если будет необходимо, мы будем запрашивать их в том числе у Германии», — рассказал глава украинского МО.

Ранее представитель украинской военной разведки заявил, что у Киева есть план Б на случай, если США прекратят предоставлять Украине разведданные. Суть данного плана он раскрывать не стал.

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