Глава Минобороны Украины заявил о работе над альтернативными разведданными

Глава Минобороны Украины Умеров: Киев работает над альтернативными разведданными

Украина работает над получением альтернативных источников разведывательных данных. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров, передает РИА Новости.

«Что касается разведданных, мы еще не получили детальной информации о том, как они будут ограничены, но мы уже работаем над альтернативами. (...) Если будет необходимо, мы будем запрашивать их в том числе у Германии», — рассказал глава украинского МО.

Ранее представитель украинской военной разведки заявил, что у Киева есть план Б на случай, если США прекратят предоставлять Украине разведданные. Суть данного плана он раскрывать не стал.