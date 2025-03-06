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17:27, 6 марта 2025Бывший СССР

Президент Абхазии раскрыл приоритет республики

Гунба: Отношения с Россией являются приоритетом для Абхазии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Взаимоотношения с Россией — приоритет во внешней политике Абхазии. Об этом заявил президент республики Бадра Гунба, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия оказывает поддержку Абхазии во всех сферах, в том числе в вопросах улучшения инфраструктуры, экономической безопасности и социально-экономического развития. Гунба также сообщил, что благодаря российской помощи был восстановлен аэропорт Сухума. Он добавил, что десятки миллиардов рублей в виде частных инвестиций из России пришло в экономику страны.

Ранее Гунба сообщил, что инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией не будет реализовано в его первоначальном виде. Он добавил, что предложил российским коллегам не принимать этого решения, и они согласились.

Возобновивший работу международный аэропорт в Сухуме вызвал недовольство со стороны грузинских властей. Как объяснил руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах Лаша Дарсалия, возобновление работы абхазской воздушной гавани и строительство военно-морской базы в Очамчире «являются частью ухудшения в сфере безопасности».

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