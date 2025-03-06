Президент Абхазии раскрыл приоритет республики

Гунба: Отношения с Россией являются приоритетом для Абхазии

Взаимоотношения с Россией — приоритет во внешней политике Абхазии. Об этом заявил президент республики Бадра Гунба, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия оказывает поддержку Абхазии во всех сферах, в том числе в вопросах улучшения инфраструктуры, экономической безопасности и социально-экономического развития. Гунба также сообщил, что благодаря российской помощи был восстановлен аэропорт Сухума. Он добавил, что десятки миллиардов рублей в виде частных инвестиций из России пришло в экономику страны.

Ранее Гунба сообщил, что инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией не будет реализовано в его первоначальном виде. Он добавил, что предложил российским коллегам не принимать этого решения, и они согласились.

Возобновивший работу международный аэропорт в Сухуме вызвал недовольство со стороны грузинских властей. Как объяснил руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах Лаша Дарсалия, возобновление работы абхазской воздушной гавани и строительство военно-морской базы в Очамчире «являются частью ухудшения в сфере безопасности».