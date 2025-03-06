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16:59, 6 марта 2025Путешествия

«Мы видим деструктивный подход». В Грузии высказались о решении Абхазии открыть аэропорт спустя 30 лет

В МИД Грузии выразили сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Леон Адлейба / РИА Новости

Возобновивший работу международный аэропорт в Сухуме вызвал недовольство со стороны грузинских властей. В Министерстве иностранных дел (МИД) Грузии выразили сожаление по поводу решения Абхазии.

Как объяснил замглавы ведомства и руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах Лаша Дарсалия, возобновление работы абхазской воздушной гавани и строительство военно-морской базы в Очамчире «являются частью ухудшения в сфере безопасности».

Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуме и строительство военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии

Лаша Дарсалиязамглавы МИД Грузии

По словам грузинского министра, страна видит «деструктивный подход другой стороны».

Абхазия возобновила работу аэропорта спустя 30 лет

Международный аэропорт Сухум имени В. Г. Ардзинба принял тестовый рейс из Москвы 7 февраля. Это был первый более чем за 30 лет полет в абхазскую воздушную гавань из российской столицы, рейс выполнила авиакомпания ЮВТ «Аэро».

Вопрос восстановления аэропорта в Сухуме власти Абхазии и России начали обсуждать в 2020 году, и спустя три года правительство Абхазии заключило с российской компанией соглашение, предполагающее реконструкцию аэропорта.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В начале февраля 2025 года замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае.

Руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба попросил Кириенко помочь организовать постоянное авиасообщение между Россией и Абхазией до начала летнего сезона.

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Ранее Абхазия призвала Грузию признать ее независимость

В сентябре 2024 года МИД Абхазии обратился к грузинским властям с призывом признать независимость страны. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Таким образом в государстве прокомментировали высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Выступая в ООН, он обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве. Эти слова в абхазском МИД назвали «мифическими терминами».

«Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого», — подчеркнули в министерстве, призвав власти Грузии подписать документ о признании Абхазии в качестве суверенного государства.

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