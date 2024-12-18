Абхазия запросила у РФ бесплатную электроэнергию на 2025 год, ответа не было

Абхазия попросила Россию бесплатно поделиться электроэнергией. Об этом предложении Москве рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

Он пояснил, что Абхазия просила бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов в течение 2025 года.

Еще в октябре Абхазия запросила в РФ социальный переток электроэнергии. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ Джансух Нанба исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии

В то же время Нанба добавил, что пока Россия никак не ответила на это предложение. Сухуми все еще ждет реакции Москвы.

В свою очередь, член правления «Интер РАО» Александра Панина заявила, что поставки электроэнергии в Абхазию продолжаются по предоплате в рамках контракта, действительного с 8 октября по 31 декабря 2024 года. В рамках этого договора российская компания ведет поставки, причем исходя из той предоплаты, что вносила соседняя страна. Панина также отметила, что продление договора пока еще не рассматривалось.

Ингурская ГЭС. Фото: Владимир Попов / РИА Новости

У Абхазии не хватает электроэнергии каждый год

Нехватка электроэнергии из-за ее высокого потребления и падения притока воды на ИнгурГЭС наблюдается в Абхазии с ноября по апрель каждый год. Сухуми, чтобы покрыть дефицит, берет электричество у России — поставки оцениваются в 15 миллионов рублей в год. В 2024-м эти деньги не были заложены в бюджет, и правительство прибегает к чрезвычайным мерам для поиска средств оплаты. При этом для экономии электричества начались веерные отключения.

11 декабря, например, пропало электричество на всей территории Абхазии. Тогда работа ГЭС была остановлена уже вскоре после критического падения уровня воды в водохранилище.

У Абхазии нет шансов решить проблемы с электроэнергией без России, считает независимый эксперт рынка энергетики Владимир Демидов. Он пояснил, что Сухуми может «добывать» электроэнергию лишь из России либо от Ингурской гидроэлектростанции, которая находится прямо на границе с Грузией и эксплуатируется странами совместно. При этом в настоящее время ГЭС уже не вырабатывает достаточного количества электроэнергии из-за проблем с уровнем реки.

Россия перестала помогать Абхазии материально

Недавно стало известно, что Россия сократила материальную поддержку Абхазии. Это произошло из-за «паразитизма», объяснял первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, Россия долгие годы помогала Абхазии в сложные периоды, чтобы поддержать ее граждан. При этом сейчас Москва начала видеть, что некоторые политические сообщества недобросовестно пользовались средствами, выделяемыми Россией.

Это наши добровольные обязательства. Какие-то из них являются возвратными, но трудно представить себе, что они будут возвращены когда-либо. Какие-то — просто дотации из российского бюджета. С сентября приостановлена выплата дотаций бюджетникам Абхазии, то есть 170 миллионов рублей ежемесячно Российская Федерация, можно сказать, дарила Абхазии Константин Затулин депутат Госдумы

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания указал, что лишь помощь Москвы позволяет Абхазии укреплять свою самостоятельность. «Российский фактор в Абхазии — это фактор стабильности и безопасности, а не наоборот, как это хотят преподнести некоторые политические деятели», — отметил он.

В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финпомощи

В Абхазии начали закрываться школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита. Уже с 1 ноября там начали брать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

В свою очередь, первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин призвал представителей Сухуми «прекратить играть в эти игры». Он сказал, что абхазская сторона прибегает к провокациям для того, чтобы сформировать негативный образ России в глазах населения.

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

По его словам, в Абхазии спекулируют электроэнергией, занимаются майнингом. «И при этом когда дело доходит до того, что это надо будет теперь оплачивать по цене — кстати, самой низкой на рынке (почти в два раза ниже), то вместо того, чтобы признать свои ошибки, вы продолжаете провоцировать», — заявил он, говоря о закрытии школ и детских садов.

Вместо этого можно было, например, запретить майнинг, «на котором некоторые люди, в том числе и во власти, и в оппозиции, зарабатывают деньги», сказал чиновник. «Значит, 45 процентов электроэнергии Абхазии идет на майнинг. При этом надо не майнинг ограничивать, а детям в школе и детском саду запрещать занятия», — раскритиковал он действия местных властей.

Также политолог Юрий Светов недавно сообщил, что Абхазия пыталась шантажировать Россию воссоединением с Грузией. При этом он заметил, что Сухуми ничего не восстановил на территории после окончания войны с Тбилиси. Россия помогала Абхазии по доброй воле, но теперь все должно быть иначе, заключил он.