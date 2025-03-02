Выборы в Абхазии завершились победой Гунбы. На один из избирательных участков напали, инцидент назвали политическим террором

Гунба объявил о победе во 2-м туре голосования на выборах президента Абхазии

В Абхазии завершились президентские выборы, по предварительным результатам, победил Бадра Гунба. Кандидат в президенты уже объявил о своей победе по итогам второго тура голосования во время встречи со сторонниками своего штаба.

Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа Бадра Гунба Кандидат в президенты Абхазии

Политик подчеркнул, что в день выборов состоялась не его победа — это победа для всего народа Абхазии «ради будущего страны».

По данным Telegram-канала «Апсны 360», за Гунбу проголосовали 54859 избирателей (56 процентов). За его оппонента Адгура Ардзинбу отдали голоса 41701 человек (42 процента). Еще 20307 граждан (2 процента) проголосовали против всех.

Предварительные итоги Центризбирком Абхазии огласит 2 марта, в течение следующих трех дней появится официальное сообщение о результатах выборов.

Явка на повторных выборах президента Абхазии составила 43 процента, и их признали состоявшимися, заявил ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дмитрий Маршан.

На один из избирательных участков было совершено вооруженное нападение

Вооруженные люди напали на один из избирательных участков в Абхазии в Гагрском районе, они повредили избирательную урну и документы и затем попытались скрыться на машинах. Их преследовала полиция, нарушители не подчинились требованию остановиться и начали стрелять. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. В ходе перестрелки один из водителей не справился с управлением и авто вылетело в кювет. Двум нападавшим потребовалась медицинская помощь.

Как сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан, двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией были задержаны.

При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. По злоумышленникам, которые не подчинились милиции, полицейские открыли огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения Дмитрий Маршан Председатель ЦИК Абхазии

Позднее личность одного из напавших на избирательный участок в Абхазии установили, об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Им оказался гражданин страны Нурик Смыр, он открыл огонь по правоохранителям и в ходе ответного огня получил ранение, в настоящее время он находится в больнице. Другие причастные к происшествию лица устанавливаются.

Нападение на избирательный участок назвали политическим террором

По данным источника РИА Новости в МВД Абхазии, инцидент стал реакцией оппозиционных сил на первые данные о поражении на выборах. В ведомстве происшествие сочли политическим терроризмом.

По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело по ряду статей УК РФ, в том числе «Терроризм».

Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями Светлана Петренко Официальный представитель СК России

По данным Следкома, благодаря совместным усилиям российских и абхазских правоохранителей личности большинства подозреваемых установлены, принимаются меры для их задержания.