В Грузии выразили сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума

В МИД Грузии выразили сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума

В Министерстве иностранных дел (МИД) Грузии выразили сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума. Об этом заявил замглавы ведомства и руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах Лаша Дарсалия, его слова приводит «Интерфакс».

По мнению спикера, возобновление работы абхазской воздушной гавани и строительство военно-морской базы в Очамчира «являются частью ухудшения в сфере безопасности». Дарсалия добавил, что Грузия видит «деструктивный подход другой стороны».

Международный аэропорт Сухума имени В.Г. Ардзинба принял тестовый рейс из Москвы 7 февраля. Это был первый более чем за 30 лет полет в абхазскую воздушную гавань из российской столицы.

