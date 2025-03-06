Из оскароносного фильма в России вырезали скандальную сцену

Российская студия дубляжа Red Head Sound, работавшая над озвучкой фильма «Бруталист» вырезала из картины одну из ключевых сцен. Отредактированная версия картины доступна на сайте студии.
В оригинальной ленте главный герой Ласл Тот в исполнении Эдриена Броуди переживает сексуальное насилие со стороны своего покровителя Харрисона Ван Бюрена (Гай Пирс). Этот эпизод играет ключевую роль в развитии сюжета, однако в версии от Red Head Sound она исчезла.
Скорее всего, решение убрать сцену могло быть принято из-за закона о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Однако пользователи обратили внимание на то, что другие отечественные студии оставили этот эпизод.
Ранее стало известно возможное наказание для снявшей фильм о ЛГБТ бывшей жены актера Владимира Епифанцева.