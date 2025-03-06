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20:25, 6 марта 2025Культура

Из оскароносного фильма в России вырезали скандальную сцену

Из фильма «Бруталист» в России вырезали сцену изнасилования главного героя
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Бруталист»

Российская студия дубляжа Red Head Sound, работавшая над озвучкой фильма «Бруталист» вырезала из картины одну из ключевых сцен. Отредактированная версия картины доступна на сайте студии.

В оригинальной ленте главный герой Ласл Тот в исполнении Эдриена Броуди переживает сексуальное насилие со стороны своего покровителя Харрисона Ван Бюрена (Гай Пирс). Этот эпизод играет ключевую роль в развитии сюжета, однако в версии от Red Head Sound она исчезла.

Скорее всего, решение убрать сцену могло быть принято из-за закона о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Однако пользователи обратили внимание на то, что другие отечественные студии оставили этот эпизод.

Ранее стало известно возможное наказание для снявшей фильм о ЛГБТ бывшей жены актера Владимира Епифанцева.

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