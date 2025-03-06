Из оскароносного фильма в России вырезали скандальную сцену

Из фильма «Бруталист» в России вырезали сцену изнасилования главного героя

Российская студия дубляжа Red Head Sound, работавшая над озвучкой фильма «Бруталист» вырезала из картины одну из ключевых сцен. Отредактированная версия картины доступна на сайте студии.

В оригинальной ленте главный герой Ласл Тот в исполнении Эдриена Броуди переживает сексуальное насилие со стороны своего покровителя Харрисона Ван Бюрена (Гай Пирс). Этот эпизод играет ключевую роль в развитии сюжета, однако в версии от Red Head Sound она исчезла.

Скорее всего, решение убрать сцену могло быть принято из-за закона о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Однако пользователи обратили внимание на то, что другие отечественные студии оставили этот эпизод.

Ранее стало известно возможное наказание для снявшей фильм о ЛГБТ бывшей жены актера Владимира Епифанцева.