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14:46, 6 марта 2025Экономика

Ликвидная часть российского ФНБ сократилась

Минфин России: Ликвидная часть ФНБ снизилась в феврале до 3,394 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенных на счетах в Банке России, сократился в феврале до 3,39 триллиона рублей относительно январских 3,75 триллиона, следует из опубликованных Минфином РФ данных.

Общий объем ФНБ составил 11,88 триллиона рублей, что соответствует 5,5 процента ВВП на 2025 год и эквивалентно 135,47 миллиарда долларов, отмечается в материалах.

Также указывается, что на отдельных счетах по учету средств Фонда в Центробанке размещено 164,286 миллиарда юаней, 174,6 тонны золота и 1,25 миллиарда рублей. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2025 году составил 11, 260 миллиарда рублей (113,3 миллиона долларов).

Ранее отмечалось, что ликвидная часть ФНБ уменьшилась в 2024 году почти на четверть. На 1 января прошлого года она составляла 5,01 триллиона рублей.

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