Пассажирка почти полчаса ходила топлес по проходу самолета и попала на видео

Пассажирка американской авиакомпании Southwest Airlines оголилась в самолете и сорвала его вылет. Инцидент попал на видео, которое публикует телеканал ABC13 Houston.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 3 марта, на борту лайнера, собиравшегося лететь из Хьюстона в Финикс, США. На размещенных в сети кадрах, снятых попутчиком женщины, она появляется в передней части салона топлес. По словам автора ролика, путешественница ходила по проходу воздушного судна в таком виде почти полчаса.

В итоге самолету пришлось вернуться. Женщину передали сотрудникам полиции, которые должны были отправить ее на медицинское освидетельствование. Будут ли ей предъявлены какие-либо обвинения, неизвестно.

Ранее пассажир полностью оголился на рейсе российской авиакомпании, напугал попутчика и угодил в полицию. Мужчина снял себя штаны и трусы и говорил бортпроводнику несвязные фразы.