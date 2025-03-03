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19:25, 3 марта 2025Путешествия

Россиянин полностью оголился в самолете и напугал попутчика

Россиянин полностью оголился на рейсе «Победы» из Москвы в Астрахань
Алина Черненко

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Россиянин полностью оголился на рейсе «Победы», напугал попутчика и угодил в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, нештатная ситуация произошла на борту самолета Boeing 737, следовавшего из Москвы в Астрахань. После набора высоты к экипажу обратился пассажир, который сидел в 18-м ряду, с жалобой на соседа, снявшего с себя штаны и трусы.

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Старший бортпроводник подошел к нарушителю порядка — 38-летнему жителю Астрахани — и попросил его одеться и показать посадочный талон. Тот в ответ достал деньги и начал говорить несвязные фразы. Более того, сотрудник перевозчика понял, что мужчина не совсем осознает, где он находится.

О произошедшем доложили командиру воздушного судна, который запросил по прилете скорую помощь и полицию. Также бортпроводникам пришлось пересадить россиянина на другое место, так как его попутчик побоялся лететь с ним рядом из-за его странного поведения.

После посадки в Астрахани нарушителя передали полиции. В отношении него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования.

Ранее россиянка решила расслабиться перед восьмичасовым полетом в Таиланд, напилась и оголилась в самолете. Инцидент попал на видео.

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