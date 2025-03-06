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08:23, 6 марта 2025Силовые структуры

Полиция задержала забравшего миллионы рублей у россиян пособника мошенников

В Москве полиция задержала курьера телефонных мошенников, собравшего миллионы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

В Москве задержали 25-летнего жителя Самары, работавшего курьером у телефонных мошенников и собравшего 3,5 миллиона рублей у обманутых людей. Об этом в четверг, 6 марта, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, на след пособника аферистов вышли после заявления 83-летнего пенсионера, сообщившего, что его обманули, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов мошенники. Мужчина рассказал, что передал свыше миллиона рублей молодому человеку.

Вскоре силовики установили личность курьера мошенников, выяснилось, что он еще как минимум дважды забирал у обманутых людей деньги и передавал их нанявшим его аферистам. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сам фигурант отправлен под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, предлагая сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день.

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