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13:08, 6 марта 2025Россия

Путин вручит звезду Героя вдове погибшего в Курской области командира

Песков: Путин вручит звезду Героя вдове погибшего в Курской области бойца
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручит звезду Героя РФ вдове погибшего в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева Ольге. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете встретиться с Ольгой Александровной Чебневой, это вдова Сергея Чебнева. Путин вручит вдове Золотую звезду Героя Российской Федерации посмертно», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Сергей Чебнев — военнослужащий с позывным Отмель, погиб 18 августа при обороне села Малая Локня в Курской области. Его удостоили звания Героя России посмертно.

Ранее Путин наградил звездой Героя РФ штурмовика Андрея Григорьева, который одолел в рукопашном бою военнослужащего Вооруженных сил Украины. Известно, что по итогам схватки украинский солдат проиграл, но попросил россиянина не добивать его и позволить уйти. Андрей Григорьев просьбу своего противника выполнил.

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