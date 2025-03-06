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11:10, 6 марта 2025Мир

Речь Трампа в Конгрессе расколола его противников

Axios: Речь Трампа в Конгрессе расколола его противников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе вызвала раскол среди конгрессменов от Демократической партии. Об этом пишет портал Axios.

Разногласия вызвали способы борьбы с новым главой американской аминистрации после того, как члены демпартии США неоднократно перебивали и прерывали Трампа во время его выступления в Конгрессе. «Если кто-то думает, что это была эффективная стратегия, он, вероятно, находится в эхо-камере. Я считаю, что среднестатистический американец посчитал, что оптика была довольно плохой» — конгрессмен-демократ Джаред Голден.

Несколько демократов в Палате представителей рассказали, что большинство нарушителей порядка в ходе выступления — это представители «прогрессивного крыла». По словам собеседников Axios, избирателей колеблющихся округов «вспышки гнева» отпугнули от прогрессивных демократов.

В ночь на 5 марта члена Палаты представителя Конгресса от Демократической партии Эла Грина выгнали из зала из-за попытки сорвать выступление Трампа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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