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07:58, 6 марта 2025Экономика

Россияне изменили отношение к шоппингу

«Известия»: У почти половины россиян траты на шоппинг превысили 50 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Pixabay

В России 40 процентов жителей стали откладывать на шоппинг конкретную сумму. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Ренессанс страхование».

Оказалось, что 74 процента россиян в возрасте от 46 до 50 лет заранее распределяют суммы на покупки. В то же время 67 процентов граждан от 18 до 25 лет не следят за своими тратами. Что касается размера ежемесячных расходов на шоппинг, то 32 процента населения направляют на эти цели от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, у 46 процентов траты составляют больше 50 тысяч.

Самыми дорогостоящими покупками оказались новая техника и гаджеты, принадлежности для хобби и товары для ремонта.

Ранее сообщалось, что 56 процентов жителей России иногда совершают импульсивные покупки. Лишь семь процентов анализируют свои расходы. При этом в 2025 году отказаться от ненужных покупок собрались почти 40 процентов россиян. Кроме того, 34 процента сокращают траты на обувь и одежду, а 27 процентов рассчитывают сэкономить на бытовой технике.

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