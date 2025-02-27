В России подсчитали процент импульсивных покупателей

«Известия»: Большинство россиян признались в совершении импульсивных покупок

В России 56 процентов граждан признались, что иногда совершают импульсивные покупки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное сетью «Много лосося».

Кроме того, каждый пятый сказал, что часто позволяет себе такие покупки. Только семь процентов заявили, что анализируют свои траты.

Кроме того, в 2025 году собираются отказаться от ненужных покупок почти 40 процентов опрошенных россиян. Еще 35 процентов относятся к такому тренду нейтрально. Также 34 процента сокращают свои расходы на обувь и одежду, а 27 процентов надеются сэкономить на бытовой технике. При этом 52 процента не желают экономить, снижая расходы на доставку еды.

Ранее сообщалось, что в 2024 году средние расходы жителей РФ выросли за вычетом инфляции на шесть процентов. В конце октября прошлого года выяснилось, что больше всего россияне тратят на еду (56 процентов), аренду жилья и выплату ипотеки (37 процентов).