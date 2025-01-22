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09:19, 22 января 2025Экономика

Россияне стали больше тратить

«СберИндекс»: Расходы россиян выросли в 2024 году на 6 % за вычетом инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средние расходы россиян в 2024 году составили 39,5 тысячи рублей в месяц, увеличившись за вычетом инфляции на 6 процентов (без него — на 17 процентов). Соответствующие данные лаборатории «СберИндекс» приводит РБК.

О том, что россияне стали в прошлом году больше тратить специалисты узнали, проанализировав информацию с карт и терминалов банка, а также с учетом демографической структуры населения России.

Согласно ей расходы граждан сильнее всего (на 8,8 процента) выросли в возрастных группах 25–49 лет, которые называют «бенефициарами роста трудовых доходов». В то же время у тех, кто старше 75-ти, показатель снизился на 3,2 процента. Средние расходы россиян достигают пика в 53 тысячи в месяц в возрасте 35-39 лет, после чего начинают планомерно снижаться, достигая минимальных 23,9 тысячи в 75-79 лет, указывают авторы исследования.

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