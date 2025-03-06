Россиянка оказала помощь более 200 бойцам в зоне СВО

Ефрейтор Нарзиева оказала помощь более 200 сослуживцам в зоне СВО

Ефрейтор Камила Нарзиева оказала помощь более 200 бойцам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Камила Нарзиева за период выполнения задач в зоне специальной военной операции, действуя в составе эвакуационной медицинской группы, оказала квалифицированную медицинскую помощь более чем 200 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что россиянка оказывала помощь на поле боя и находилась под непрерывным огнем противника. Также она оказывала помощь тем, кто проходит лечение в стационарах.

Ранее жительница Уфы ушла на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем и спасла его от смерти. В зоне боевых действий россиянка помогала бойцам — готовила еду и вела хозяйство. Однажды отряд ее мужа ушел на боевое задание и не вернулся, но спустя время супруги все таки встретились.