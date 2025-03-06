Российского исследователя Кореи заподозрили в работе с нежелательной организацией

Исследователя Кореи Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией

Корееведа и профессора сеульского университета Кунмин Андрея Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией, следует из базы Савеловского районного суда Москвы. Об этом пишет РБК.

Пресс-служба суда подтвердила, что речь идет о специалисте по Северной Корее Ланькове. Ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей по статье административного кодекса. Дело рассмотрят 10 апреля. Сам Ланьков заявил, что впервые слышит о ситуации.

«Наверное, интервью не тому, кому надо, дал», — предположил востоковед, комментируя ситуацию. В разговоре с «Ведомостями» он заявил, что собирается дождаться получения соответствующих документов.

Ланьков родился в Санкт-Петербурге. Он окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета, после чего преподавал корейский язык и историю Кореи. Востоковед работал в Южной Корее и Австралии, сейчас он преподает в университете Кунмин.