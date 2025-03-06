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15:55, 6 марта 2025МирЭксклюзив

Сообщения о планах США делиться конфиденциальными данными с Россией объяснили

Политолог Асафов: Россия и США обмениваются конфиденциальными данными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

США и Россия уже обмениваются конфиденциальными данными, несмотря на охлаждение отношений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он объяснил, что к таким данным относятся и информация, необходимая для обмена заключенными, и для переговоров.

«Пару недель назад главными словами были "редкоземельные металлы", это обсуждалось и в украинском контексте, и в российском. Даже глава Белоруссии Александр Лукашенко дал команду искать эти металлы у себя. Теперь такими словами стали "конфиденциальные данные" из-за интереса к теме обмена разведывательными данными между США и Украиной. Это во многом спекуляции», — уверен политолог.

Тем не менее, по его словам, определенная правда в словах о том, что США обмениваются конфиденциальными данными с Россией, есть. Но, как заметил Асафов, подобный обмен начал происходить еще до возобновления диалога двух стран.

«На уровне силовиков обмен конфиденциальными данными был, несмотря на охлаждение отношений. Так же он есть, когда нужно совершить обмен заключенными или когда есть потребность обсудить переговоры — для этого тоже необходим обмен информацией», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что США могут начать делиться конфиденциальными данными с Россией. Предполагается, что это произойдет на фоне расширения отношений двух стран.

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