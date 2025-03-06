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02:00, 6 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный аналитик рассказал о новых сложностях для ВСУ в связи с решением Трампа

Военный эксперт Стефанович: ВСУ не смогут эффективно бить по России ракетами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не смогут эффективно наносить удары по России ракетами без разведывательных данных со стороны США. б этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стефанович.

По его словам, прекращение обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом уже отразилось на возможностях украинских войск противостоять Армии России.

Это очень серьезное изменение и почти единственная вещь, с которой российские войска в прошлом не могли сделать практически ничего. Фактически боевые действия велись с одной рукой, связанной за спиной. Потому что мы не могли атаковать разведывательную инфраструктуру США

Дмитрий Стефановичнаучный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

Аналитик пояснил, что без данных от американской разведки Вооруженные силы Украины не смогут оперативно наносить удары по скоплениям российских сил, препятствовать авиационным атакам, координировать налеты в глубоком тылу.

«Потому что одно дело, когда мы отражаем налеты беспилотников, и другое, когда они используют более совершенные средства поражения. Нашей противовоздушной обороне станет значительно легче дышать», — заключил Стефанович.

Ранее во вторник, 4 марта, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени. Это произошло на фоне скандала, который разразился на переговорах в Белом доме с участием Зеленского 28 февраля.

Уже на следующий день, 5 марта Пентагон прекратил делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с боевыми действиями против России.

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