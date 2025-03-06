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16:03, 6 марта 2025Экономика

Температура в Москве обновила максимум

Синоптик Леус: Температура в Москве обновила суточный рекорд
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Температура воздуха в Москве в четверг, 6 марта, обновила максимум. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, к 13 часам столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ показали 6,8 градуса Цельсия, что на 0,4 градуса выше, чем 6 марта 1995 года, когда был установлен предыдущий суточный рекорд максимальной температуры.

«Теплые воздушные массы продолжают поступать в регион, так что точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — отметил специалист. Он выразил уверенность, что это данный температурный рекорд не последний в марте 2025 года в Москве.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первый весенний месяц жители столицы еще столкнутся со снегопадами и заморозками.

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