Температура в Москве обновила максимум

Синоптик Леус: Температура в Москве обновила суточный рекорд

Температура воздуха в Москве в четверг, 6 марта, обновила максимум. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, к 13 часам столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ показали 6,8 градуса Цельсия, что на 0,4 градуса выше, чем 6 марта 1995 года, когда был установлен предыдущий суточный рекорд максимальной температуры.

«Теплые воздушные массы продолжают поступать в регион, так что точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — отметил специалист. Он выразил уверенность, что это данный температурный рекорд не последний в марте 2025 года в Москве.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первый весенний месяц жители столицы еще столкнутся со снегопадами и заморозками.