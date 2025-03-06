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06:25, 6 марта 2025Мир

Трамп приготовился упразднить министерство образования США

WSJ: Трамп может издать указ об упразднении министерства образования США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 марта, может издать указ об упразднении министерства образования, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Ожидается, что президент Трамп уже в четверг издаст указ, направленный на упразднение министерства образования», — отмечает издание.

В проекте указа министру образования Линде Макмэхон предписывается предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию ведомства.

Ранее сообщалось, что администрация США сейчас рассматривает указ, согласно которому часть функций министерства передадут другим ведомствам или полностью упразднят его. Инициатива также предполагает подготовку документа о ликвидации Минобразования. Известно, что советники Трампа обсуждают детали указа и сроки его подписания.

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