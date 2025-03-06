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10:01, 6 марта 2025Мир

В НАТО назвали потенциальные места утечек разведданных

Politico: В НАТО сохранились сомнения в службах безопасности Венгрии
Семен Александров (редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

В НАТО сохранились сомнения в службах безопасности Венгрии в качестве возможного источника утечки разведданных. Потенциальные места утечек назвала газета Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса.

По их словам, эти подозрения повлияли на доступ Венгрии к разведывательной информации альянса с начала конфликта на Украине, а Словакия также стала проблемой после возвращения к власти Роберта Фицо в 2023 году.

Аналитик Национальной академии обороны в Вене Густав Грессель отметил, что обмен информацией о России, Китае и техническими разведданными о системах вооружений противников осуществляется на двусторонней основе или в рамках небольших групп. «Венгерская разведка получает информацию только о насущных угрозах борьбы с терроризмом, и ничего больше», — подчеркнул он.

Кроме того, сомнения есть в отношении Болгарии. Бывший чиновник болгарского правительства заявил, что в настоящее время София не получает всю разведывательную информацию из-за опасений, что «в ключевых службах есть российские агенты».

Издание со ссылкой на представителей НАТО также сообщило, что обмен разведывательной информацией между странами альянса находится под угрозой, поскольку члены организации все больше настороженно относятся друг к другу.

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