Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 6 марта 2025Мир

В НАТО заявили о спровоцированном Трампом землетрясении из-за решения по Украине

Politico: Обмен развединформацией между странами НАТО находится под угрозой
Семен Александров (редактор)

Фото: Win McNamee / Reuters

Обмен разведывательной информацией между странами НАТО находится под угрозой, поскольку члены организации все больше настороженно относятся друг к другу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на действующих и бывших представители альянса и служб безопасности стран-членов.

По их словам, спровоцированное президентом США Дональдом Трампом землетрясение из-за решения приостановить передачу развединформации Украине, рискует ухудшить ситуацию.

Источники издания отметили, что между западными членами альянса и «новичками с бывшего коммунистического востока» давно существует напряженность, которая усугубилась после начала конфликта на Украину, и теперь Венгрия и Словакия рассматриваются как ненадежные.

Кроме того, несколько официальных лиц подчеркнули, что «смещение акцентов США в сторону России» сотрясает основы альянса, заставляя страны задуматься о рисках обмена разведданными с Вашингтоном. При этом они добавили, что изменения в американской политике пока не повлияли на обмен, но выразили опасения, что это может произойти вскоре.

Бывший чиновник НАТО подтвердил, что большая часть обмена разведывательной информацией происходила на двусторонней основе, а не на встречах между всеми членами блока. «Так было всегда, если ситуация становилась сложной», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он исчезнет навсегда в мае 2027 года». Макрон назвал Россию угрозой для Европы. Что на это ему ответили в Москве?

      Актера Миронова госпитализировали в Москве

      Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус

      Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

      В НАТО заявили о спровоцированном Трампом землетрясении из-за решения по Украине

      На находящейся на юге Тайваня АЭС произошло задымление

      Попытка приготовить самогон закончилась для российской пары в больнице

      Российские войска продвинулись у административной границы ЛНР

      Россиянке дали срок за расправу над годовалым внуком

      Украинские военные поставили РСЗО у детского сада в Северске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше