В НАТО заявили о спровоцированном Трампом землетрясении из-за решения по Украине

Politico: Обмен развединформацией между странами НАТО находится под угрозой

Обмен разведывательной информацией между странами НАТО находится под угрозой, поскольку члены организации все больше настороженно относятся друг к другу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на действующих и бывших представители альянса и служб безопасности стран-членов.

По их словам, спровоцированное президентом США Дональдом Трампом землетрясение из-за решения приостановить передачу развединформации Украине, рискует ухудшить ситуацию.

Источники издания отметили, что между западными членами альянса и «новичками с бывшего коммунистического востока» давно существует напряженность, которая усугубилась после начала конфликта на Украину, и теперь Венгрия и Словакия рассматриваются как ненадежные.

Кроме того, несколько официальных лиц подчеркнули, что «смещение акцентов США в сторону России» сотрясает основы альянса, заставляя страны задуматься о рисках обмена разведданными с Вашингтоном. При этом они добавили, что изменения в американской политике пока не повлияли на обмен, но выразили опасения, что это может произойти вскоре.

Бывший чиновник НАТО подтвердил, что большая часть обмена разведывательной информацией происходила на двусторонней основе, а не на встречах между всеми членами блока. «Так было всегда, если ситуация становилась сложной», — сказал он.