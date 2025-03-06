В России анонсировали концерты минимум десяти звезд из США и Европы

«Известия»: Десять звезд из США и Европы дадут концерты в России в 2025 году

Генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что организаторы московских концертов американских рэперов DaBaby и Offset планируют анонсировать в 2025 году еще минимум десять имен. Об этом она сообщила в беседе с «Известиями».

Субчева рассказала, что на днях с ней связался менеджер одного американского артиста и хотел, чтобы ему организовали концерт в России в рамках европейского тура. По ее словам, в 2025 году в Россию могут приехать звезды не только из США, но и из Европы.

«У нас планируется и пара туров в этом году, один объявим на этой неделе. К сожалению, имена назвать до анонса я не смогу, иначе таким образом нарушу условия контрактов», — отметила она.

Ранее сообщалось, что известный американский рэпер DaBaby остался в восторге от приема в Москве. Артиста встретили народным ансамблем и подарили ему балалайку.

