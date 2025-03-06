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18:37, 6 марта 2025Экономика

В России придумали новые многоэтажки

Минстрой сообщил о разработке проекта быстровозводимой многоэтажки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России начали разрабатывать новый тип многоэтажек. Предполагается, что их можно будет строить быстрее, а рабочих потребуется меньше. Такой проект готовят в Минстрое, пишет РБК.

Речь идет о типовом проекте 17-этажного жилого дома. В нем будут использоваться сварные двутавровые балки из стали повышенной прочности и быстросборные стеновые панели. Так, согласно задумке создателей, получится ускорить монтаж и снять нагрузку на фундамент. Минстрой оценил, что такая технология позволит на 25 процентов сократить число специалистов, работающих на стройплощадке. Кроме того, сроки реализации проектов можно будет сократить на 30 процентов. А это, указали в министерстве, особенно важно для регионов с коротким строительным сезоном. Сейчас этот проект проходит оценку госэкспертизы.

Еще российские власти развивают деревянное многоэтажное строительство. К 2028 году в России хотят построить 27 миллионов квадратных метров в подобных домах. Минстрою предложили разработать план увеличения объемов применения деревянных домов для переезда в них людей из аварийного и ветхого жилья.

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